Erdoğan ‘Kusura bakmasınlar’ demişti… İsveç’ten Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda umutlu olduklarını söyleyerek "Bize söz verdiler" dedi.

Sozcu.com.tr

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye’nin ülkesinin NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda hala umutlu olduklarını söyledi.

İsveç’i ziyaret eden ABD Kongre üyeleriyle görüşmesi sonrası gazetecilere konuşan Billstrom, “İsveç hükümeti, şu anda geçerli olanlar dışında yaz döneminde yeni kartlar konduğu yönünde ve Vilnius’taki açıklamanın hala geçerli olduğu dışında bir işaret almadı” dedi.

Türkiye’nin o dönemde İsveç’in NATO üyeliğini hızlıca onaylama sözü verdiğini kaydeden İsveçli bakan, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fikir birliğine vardıkları üzere NATO üyeliğine onayın TBMM tarafından ekim ayında gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye, uzun süredir itiraz ettiği İsveç’in NATO üyeliğine temmuz ayındaki NATO zirvesinde yeşil ışık yakmıştı. Öte yandan İsveç’te son dönemde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan provokasyonlar Ankara’nın tepkisini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta İsveç’in NATO’ya katılım sürecine ilişkin, “İsveç’in her şeyden önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım. Eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar” demişti.

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