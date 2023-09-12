Erdoğan-Miçotakis görüşmesi öncesinde dikkat çeken iddia: Diplomatik kaynaklar konuştu

Son aylarda normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattında gözler bu ay gerçekleşecek Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde... Kritik görüşme öncesinde Yunan medyasından bazı iddialar geldi.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis’in Türkiye’ye gelerek mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında gözler gelecek hafta New York’ta yapılacak Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde…

Gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya gelmesi beklenen iki ismin görüşmesinden önce Yunanistan medyasından bazı iddialar geldi. Yunan medyası, iki ismin görüşmesinden siyasi diyaloğun sonraki adımlarının atılmasının beklendiğini aktardı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’de yer alan haberde, “Bu görüşme siyasi diyaloğ için sonraki adımların atılıp atılmayacağını gösterecek. Miçotakis ve Erdoğan, Ekim ayında dışişleri bakanı yardımcılarının ne konuşacağını belirleyecek. Türklerin kıta sahanlığı, hava sahası ihlalleri ve Trakya’daki azınlıklar gibi konuları gündeme getirecek mi bilinmiyor” denildi.

“MUTABAKATIN SÜRESİ UZATILACAK”

Erdoğan ve Miçotakis’in 1987 yılında imzalanan Yılmaz-Papoulias Mutabakat Belgesi’ni yıl sonuna kadar uzatmayı gündemine aldığını iddia eden Yunan medyası, “Bu sayede Ege’deki sakinliğin daha kalıcı olması için güçlü ve sembolik bir mesaj gönderecekler” yorumunu yaptı. Bazı diplomatik kaynaklar, pozitif bir ajandanın gündeme geleceğini ve “ufak zaferler” elde ederek her iki tarafın da birbirine yakınlaşmasının hedeflendiğini duyurdu.

Yunan medyası, 17 Ekim’de Atina’da gerçekleşecek dışişleri bakanları yardımcılarının görüşmesinde bazı ticaret anlaşmalarının masaya gelebileceğini de aktardı.

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