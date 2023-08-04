Erdoğan Nisan ayında açıklamıştı, IŞİD’den konuyla ilgili ilk açıklama geldi: Yeni liderlerini seçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında yaptığı açıklamayla ilgili olarak IŞİD'den aylar sonra bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) lideri Ebu Hüseyin ek-Kureyşi’nin MİT’in düzenlediği bir operasyonla öldürüldüğünü açıklamasından sonra sessizliğini koruyan IŞİD’den bir açıklama geldi.

Erdoğan, el-Kureyşi’nin Cinderes’te öldürüldüğünü açıklamasından sonra o dönemde IŞİD’den bir açıklama gelmemişti. Fakat dün yayınlanan Telegram yazışmalarında IŞİD’in sözcüsü örgütün liderinin değiştiğini açıkladı. Açıklamada el-Kureyşi’nin yerine Hafız el-Haşimi el-Kureyşi’nin getirildiği belirtildi.

Uluslararası haber ajansları IŞİD’den gelen bu açıklamayı “son dakika” ibaresiyle abonelerine ve kamuoyuna servis etti.

“EĞER ÖLDÜYSE BU SEVİNDİRİCİ BİR HABER” DEMİŞLERDİ

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Washington’dan da konuyla ilgili bir açıklama gelmişti…

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Vedant Patel, operasyonu doğrulayamayacağını ancak El Kureyşi gerçekten öldürüldüyse bunun sevindirici bir haber olacağını söyledi. Patel, “Haberleri gördüm. Şu anda teyit edebileceğim bir şey değil ve bu konuda daha fazla bilgi için Türkiye hükümetinin konuşması daha doğru olur” dedi.

Vedant Patel, “Türk ve Amerikan hükümetleri arasında bu haberle ilgili bir iletişim olmamasının özel bir nedeni var mı?” sorusuna ise “Ben böyle bir şey söylemedim. Söylediğim şey, bunu teyit edebilecek durumda olmadığım. Bölgedeki güvenlik dahil bir dizi konuda onlarla yakın temas halindeyiz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” yanıtını vermişti.

ERDOĞAN’IN DUYURUSUNUN ARDINDAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Bu açıklama Nisan ayında açıklama yapan Erdoğan’ın sözlerinden sonra terör örgütünün ilk resmi açıklaması olarak da kayıtlara geçti.

IŞİD sözcüsü, “el-Kureyşi, Hayat Tahrir el Şam örgütüyle gerçekleşen silahlı çatışma sırasında öldü. Tanrı onu affetsin, yaraları sebebiyle ölene kadar silahıyla çatıştı” dedi.

Bir dönem Irak ve Suriye’nin üçte birini yönetimi altında alan IŞİD, yeni lider ile ilgili bir açıklama yapmadı. IŞİD 2014’te en güçlü dönemini yaşamış fakat daha sonra gücünü yitirmeye başlamıştı. Terör örgütü halen Suriye ve Irak’taki terör saldırılarının arkasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Cilo-Sat Dağları'nda kaybolan 4 kişiden 2'si bulundu

İlginizi Çekebilir Çin'den Wagner krizi açıklaması: Rusya'nın iç işidir

İlginizi Çekebilir Kan donduran olay: 14 yıl boyunca "seks kölesi" olan kadın ölüm evinden kaçtı

İlginizi Çekebilir Devlet televizyonunda seks skandalı: Sapık ekran yüzünün kimliği ifşa oldu