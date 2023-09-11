Abone Ol

Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yayınlanma: 18:00 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan, Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.

İran'dan ABD-Ermenistan ortak tatbikatına tepkiİlginizi Çekebilirİran'dan ABD-Ermenistan ortak tatbikatına tepkiKim Kardashian'dan Joe Biden'a Azerbaycan ve Ermenistan çağrısıİlginizi ÇekebilirKim Kardashian'dan Joe Biden'a Azerbaycan ve Ermenistan çağrısı
Cumhurbaşkanı Ermenistan Recep Tayyip Erdoğan
X Reklam