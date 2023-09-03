Erdoğan-Putin görüşmesine saatler kala dikkat çeken analiz

Yarın Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde ABD medyasından dikkat çekici bir analiz geldi.

Sozcu.com.tr

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Bir yılı aşkın bir süredir savaşın içinde olan Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları sonuçsuz kalırken, yarın Soçi kentine gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Karadeniz kıyısında gerçekleşecek görüşmede Rusya’nın birkaç ay önce ayrıldığı tahıl koridoru anlaşmasının masaya yatırılması bekleniyor.

Kritik görüşmeye saatler kala ABD’nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press dikkat çekici bir analiz yayınladı. “Türkiye liderinin Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden kurulması için Putin ile yapacağı görüşmede neler tehlikede” başlığı ile yayınlanan analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya liderinin tekrar anlaşmaya geri dönmeye ikna edeceğini umuyor. Haftalarca görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağına dair ortaya atılan spekülasyonlardan sonra Soçi’de gerçekleşecek. Erdoğan daha önce Putin’in Ağustos ayında Türkiye’ye geleceğini söylemişti” denildi.

“YAPTIRIMLARA KATILMADI AMA…”

Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022 yılının Temmuz ayında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından Temmuz ayında Kremlin’in ayrıldığı hatırlatılırken, savaşa rağmen bu anlaşma sayesinde 36 milyon ton tahılın güvenli bir biçimde Ukrayna limanlarından taşındığına dikkat çekildi.

Rusya’nın anlaşmadan ayrılmasından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika, Orta Doğu ve Asya’da gıda krizini engellemek için bazı çabaları olduğu belirtilirken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’da 18 aydır devam eden savaşta Putin ile yakın bir ilişkisi var. Türkiye, Batı ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı ve Rusya’nın ana ticaret ortaklarından biri haline geldi” denildi.

NATO üyesi olan Türkiye’nin bu ilişkiye rağmen Ukrayna’ya destek olduğunu ve Kiev’in NATO üyeliğini desteklediği de aktarıldı. Erdoğan ve Putin’in arasının Temmuz ayında Ankara’nın Türkiye’de bulunan 5 Ukraynalı savaş esirinin Ukrayna’ya gitmesine izin vermesiyle bozulduğu da belirtildi.

“ERDOĞAN, PUTİN’İ ANLIYOR”

Türkiye ve Rusya’nın son yıllarda yakınlaştığı hatırlatılırken, buna rağmen Suriye, Libya, Karabağ gibi bölgelerde ise karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı. Haberde, “Soçi zirvesi, Rusya ve Türkiye’nin dışişleri bakanlarının görüşmesinden sonra gerçekleşecek. Bu görüşmede Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi için taleplerinin yer aldığı bir liste verdi” ifadesine yer verildi.

AP’nin haberinde Erdoğan’ın geçen aylarda verdiği bir demeç de yer aldı. Erdoğan’ın Putin’i anladığı belirtilirken, “Erdoğan, Putin’in konumunu anlıyor. Temmuz ayında Erdoğan, Putin’in Batı ülkelerinden bazı talepleri olduğunu söylemişti. Bu ülkelerin bu konuda adım atmasının bu bağlamda çok önemli olduğunu dile getirmişti” denildi.

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