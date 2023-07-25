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Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." dedi.

Yayınlanma: 19:22 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin’in Türkiye’yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

“TARİH VE SÜRE ÜZERİNDE ANLAŞMADIK”

Putin’in, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye’ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov, “Hem Türk hem de Rus tarafının Putin’in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık.” ifadesini kullandı.

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının “doğal” olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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