‘Beni devirmek istiyor’ diyen Erdoğan’dan Biden ile samimi fotoğraflar

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde kritik görüşmeler arka arkaya devam ediyor... Zirveden gelen Erdoğan ve Biden fotoğrafları ise 'ABD ile ilişkilerde ikinci bahar yaşanıyor' diye yorumlandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde devam eden NATO Liderler Zirvesi’nde bugün kritik bir eşikten geçildi…

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez toplandı.

Konseyin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıda, 31 NATO ülkesinin liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yer aldı.

Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılıştaki konuşmasında, Ukrayna'nın NATO müttefikleriyle Konsey'de “eşitler” olarak yan yana bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya NATO desteğini yineleyen Stoltenberg, “Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasını sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırganlığını caydırmak için desteğimizi sürdürmeliyiz” ifadesini kullandı.



Zelenskiy, Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın arasına otururken, toplantı öncesinde çekilen fotoğraflarda ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Meloni olmak üzere birçok lider sohbet edip gülerken görüldü.



Bu görüntüler akıllara seçim döneminde Biden’ı çok sert bir şekilde eleştiren Erdoğan’ın sözlerini getirdi.

‘BIDEN EMİR VERDİ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasında sık sık ABD Başkanı Biden'ı hedef alan ABD karşıtı bir söylem kullanmıştı.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce İstanbul'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biden Erdoğan'ı devirin emrini verdi, bunu biliyorum. Bütün halkım bunu biliyor. Eğer durum buysa sandıklar yarın Biden'a da bir karşılık verecek” demişti.

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