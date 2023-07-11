Erdoğan ve Biden’dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'da ABD Başkanı Biden ile görüştü. Erdoğan, "Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi. Biden da Erdoğan'a İsveç konusunda teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

“ŞİMDİ YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ”

Görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* “Seçim sebebiyle ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanlığı düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim.

* Bugün NATO marjında bu görüşmeyi ilk adım olarak görüyorum. Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz.

* Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum.”

Erdoğan’ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

BIDEN’DAN ERDOĞAN’A İSVEÇ TEŞEKKÜRÜ

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye’nin, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün TBMM’ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi için teşekkür etti.

NATO Zirvesi’ni ‘tarihi’ olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek “Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

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