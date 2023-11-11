Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" öncesi çekilen aile fotoğrafında Suriye lideri Beşar Esad ile aynı kadraja girdi.

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Suudi Arabistan bugün, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi”nin yapılacağı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konferans merkezine gelişinde, Suudi yetkililer karşıladı. Liderler, aile fotoğrafının ardından zirve toplantısına geçti.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

İKİLİ GÖRÜŞME OLUR MU?



Esad ile Erdoğan’ın zirve sırasında ikili bir görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Erdoğan'ın istediği koşullar altında görüşmeyeceğini söylemişti. Esad, geçtiğimiz ağustos ayında Sky News Arabia kanalına verdiği söyleşide “Görüşme Erdoğan'ın koşulları altında olamaz” demişti.

Esad, daha önce yaptığı birçok açıklamada, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeme konusundaki “inatçı tavrından” rahatsız olduklarını dile getirmiş ve Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını söylemişti.

Erdoğan ise 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada “Biz Beşar Esad’la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz” demişti.