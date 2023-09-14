Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattından kritik bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gelecek hafta bir araya geleceğini duyurdu.

Marinakis, iki ismin New York’ta 20 Eylül’de görüşeceğini açıkladı. Daha önce iki ismin 18 Eylül’de görüşmesi planlanmış fakat Yunanistan’ı etkisi altına alan sel felaketi sebebiyle bu görüşme ertelenmişti.

En son uzun bir aranın ardından Temmuz ayında Litvanya’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde bir araya gelen isim pozitif mesajlar vermişti. Bu ayın başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşını Türkiye’de ağırlamış ve iki isim liderlerin görüşmesi ile ilgili çalışmıştı.