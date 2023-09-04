Erdoğan ve Putin görüşmesi: İlk açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Gündemim ilk sırasında Rusya'nın geri çekildiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşması vardı.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kamuoyunun merakla beklediği Erdoğan-Putin görüşmesi bugün gerçekleşiyor…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Soçi’de karşıladı. Putin iki ismin Ukrayna’daki durumu görüşeceğini söylerken, Rusya’nın tahıl koridoru anlaşması için görüşmelere açık olduğunu dile getirdi.

Erdoğan ise, tahıl koridoru anlaşması konusundaki açıklamaların önemli olacağına dikkat çekerken iki ülkenin merkez bankası başkanlarının gerçekleştireceği görüşmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler harika bir seviyede” dedi.

ERDOĞAN: MESAJ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ OLACAK

Erdoğan, “Herkes bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl koridoruyla ilgili buradan ne çıkacak, diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle de az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak” dedi.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmelerin ilk bölümünün “yapıcı” geçtiğini belirtti.

Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından herhangi bir belgenin imzalanmasının beklenmediğini ifade etti.

Bu arada Avrupa Birliği de, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılması için çağrıda bulundu. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in görüşmesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında AB’nin beklentisine yönelik soruyu yanıtladı.

AB olarak beklentilerinin Rusya’nın 17 Temmuz’da çekildiği anlaşmaya dönmesi ve Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını engelleyen saldırılarını durdurması olduğunu ifade eden Stano, “AB’nin Rusya’nın ihracatına engel olduğuna yönelik söylemler dezenformasyon, manipülasyon ve yalandır. Rusya’ya Karadeniz Tahıl Girişimine yeniden katılma çağrısı yapıyoruz” dedi. (AJANSLAR)

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