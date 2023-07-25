Erdoğan’a hakaret etmişti… ‘Komedyen’ ülkeyi karıştırdı

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şiirle hakaret eden Alman komedyen Jan Böhmermann ülkesini karıştıdı.

Sozcu.com.tr

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2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği bir şiir yazan ve Almanya ile Türkiye arasında ipleri gerilme noktasına getiren Alman komedyen Jan Böhmermann, Alman siyasetini yine karıştırdı…

Alman Hıristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’in aşırı sağcı AfD ile ittifak kurma ihtimali üzerine açıklamalarda bulunan Böhmermann, CDU liderine ve partisine “Nazi” suçlaması yöneltti. Böhmermann, “Merka etmeyin, içinde katkı maddesi bulunan Naziler muhtemelen Nazilerle sadece belediye seviyesinde ortak iş yapacaktır” ifadesini kullandı.

Böhmermann’ın bu açıklamasına ise CDU’dan büyük tepki geldi… Schleswig-Holstein’in Eğitim Bakanı olan CDU’lu Karin Prien, “Bu ifadeler iğrenç ve kabul edilemez. Siyasi olarak size uygun olmayan şeylere Nazi demek çok saçma. Bu şekilde yorumlar toplumu bölüyor ve Nazilerin işine geliyor” dedi.

Alman Bild gazetesi, Böhmermann’ın sözlerine CDU’dan tepki olduğunu aktarırken, sosyal medyada da birçok kullanıcı Alman komedyenin sözlerine tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Alman Komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki tartışmalı şiiri hakkında mahkeme dikkat çekici bir karar vermişti. Hamburg Eyalet Mahkemesi, şiirin hakaret içeren kısımlarının yasaklı kalmasına hükmetti. Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmernann’ın ZDF kanalındaki Neo Magazin Royale adlı hiciv programında geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiirin ‘cinsellik ve hakaret içeren kısımlarının’ yasaklı kalmasına hükmetti. Mahkemenin kararında, şiirdeki tartışmalı bölümlerin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamına girmediği belirtildi. Ancak mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini reddetti. Mahkeme heyeti böylelikle Mayıs 2016’da verilen geçici ihtiyati tedbir kararını da onamış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki avukatı aracılığıyla Alman yargısına yaptığı başvuruda şiirin tamamının yasaklanması talep etmiş, talebi değerlendiren Hamburg Eyalet Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı alarak şiirin bazı bölümlerinin “hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğu gerekçesiyle Almanya’da okunmasını yasaklamıştı.

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