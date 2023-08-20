Erdoğan’a teşekkür etmişlerdi: Uyuşturucu kaçakçısı ülkede böyle karşılandı
Hafta içinde İsrail hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakılacağını açıkladığı uyuşturucu taciri Danny Aweke, dün İsrail'e ulaştı.
Son dönemde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girerken bu hafta kritik bir gelişme yaşandı…
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen önceki gün Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir İsrail vatandaşının, Ankara-İsrail hattında kurulan temaslar sonucu ülkesine döneceğini ifade etmişti.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Cohen, “Ne mutlu ki Başkan Herzog'un, benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Awka hafta başında ailesinin yanına dönecek. Bu, İsrail Devleti ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail vatandaşları için yaptığı birçok çabanın bir parçası ve İsrail ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın kanıtıdır. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.