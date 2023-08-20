Erdoğan’a teşekkür etmişlerdi: Uyuşturucu kaçakçısı ülkede böyle karşılandı

Dört yılın ardından dün Danny Aweke isimli adam İsrail’e ulaştı. 35 yaşındaki Aweke, Türkiye ve İsrail’deki yetkililere teşekkür etti. Aweke, “Hep bu anı bekliyordum, ailemle ve arkadaşlarımla görüşmeyi dört gözle bekliyordum. Özel olarak, milletvekili Pnina Tamano-Shata’ya beni çıkarmak için diplomatik olarak müdahalede bulunduğu için teşekkür ediyorum. Bütün İsrail halkına teşekkür ediyorum” dedi.İsrail ordusunda görev yapan ve daha öncesinde sicili temiz olan Aweke, 2019 yılının Ocak ayında bavulunda 34 kilogram gat maddesi bulunduğu için tutuklanmıştı. Aweke, Almanya’ya gitmek üzere aktarma yaptığı İstanbul’da yakalanırken kendisi, “Uyuşturucu kaçakçıları beni kandırdı” demişti.

Çiğnenerek tüketilen ve Yemen otu olarak da bilenen uyarıcı gat maddesinin kullanımı Türkiye, ABD ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklı olsa da gat doğal halinde İsrail'de kullanılabiliyor.

BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLMİŞTİ

İsrail basınına göre Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan üzerinde diplomatik baskı kurarken Dışişleri Bakanı Cohen de Hakan Fidan'a Aweke'ye verilen cezanın gözden geçirilmesi çağrısı yaptı. Knesset üyesi Pnina Tamano-Shata'nın da dahil olduğu çabalar sonucu 4 yıldır hapis yatan Aweke'nin İsrail'e dönüşü için Türkiye ile anlaşıldığı belirtildi.

Ailesi de bir açıklama yayınlayarak Danny Aweke'nin serbest bırakılması için 4 yıldır büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

İsrailli adam, 2019'da yanında 100 dolar para ve 34 kilo gatla yakalanmış ve tutuklanmıştı. Awka'nın hapishanede İranlı ve Suriyeli mahkumlar tarafından taciz edildiği yönündeki iddiaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı Awka'nın başka bir cezaevine nakledilmesini de sağlamıştı.