Erdoğan’dan elçilere iftar: ABD büyükelçisi yoktu

Büyükelçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi. Programda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yer almadı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen büyükelçilerle iftar programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

* “Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü şekilde tekrar ayağa kalkmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz.

* (Deprem bölgesi) Dün itibarıyla 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı, bunlardan 40 bin 761’inin temelini attık.

* İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına hapseden nizam sürdürülebilir değil. BMGK’nin kapsayıcı anlayışla reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaç.

* (Rusya-Ukrayna) Her iki tarafa da onurlu bir çıkış imkanı verecek, bölgemizi sürüklendiği girdaptan çekip alacak adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum.

“YENİ TEŞEBBÜSLERE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ”

* Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıklarla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz.

* Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Kuran-ı Kerim’in yakılmasına kadar varan menfur girişimler hiçbir şekilde kabul edilemez, mazur görülemez. Bu, açık ve net bir nefret suçudur. Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekle kalmayıp öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara artık son verilmesi gerekiyor.”

Programda, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yer almadı.

“HANGİ YÜZLE RANDEVU İSTEYECEKSİN?” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i sert sözlerle eleştirmişti. Bağcılar Ülkü Ocakları'nı geçtiğimiz hafta sonu ziyaret eden Erdoğan burada, “Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır.” demişti.

“Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?” diyen Erdoğan, sözlerini “Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin” ifadeleriyle tamamlamıştı.

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