Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nin ardından kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsveç, bizim AB'ye tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine destek verecek. İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bıraktık. Çatışma uzadıkça yıkım ve gözyaşı artarak devam ediyor. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken savaşın sona ermesi için çaba harcıyoruz. Savaş gemilerinin Türk boğazından geçmesine müsaade etmedik, savaşın diğer bölgelere sıçramasını engelledik.

* Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Zelenskiy Karadeniz Tahıl Girişiminin devamından yana Sayın Putin’in de bazı önerileri var. Her iki tarafı da dinliyoruz. Savaşın kazananı barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.

“BAZI MÜTTEFİKLERİMİZİN KURDUKLARI ÇARPIK İLİŞKİ İTTİFAKIN BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERİYOR”

* Bazı müttefiklerimizin PKK’nın Suriye’de kurdukları çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Son yıllarda yaşadığımız acıya rağmen halen terörle mücadele bunu konuşmak acı verici.

* 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. NATO’nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.

* Zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız bize katıldı. Bu ülkelerle NATO ilişkilerinin nasıl geliştirileceği konusunu ele aldık.

“İSVEÇ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK”

* NATO Ukrayna ilişkilerini bir üst düzeye taşımış olduk. Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İttifak tarihine baktığımızda sırf anayasal isminden dolayı tam 17 yıl kapıda bekleyenleri görürsünüz.

* Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli tutumu desteklemiştir. İsveç’in NATO’ya katılımı gündemimizde yer aldı. Ülkemizin beklentilerini İsveç’in taahhütlerini yerine getirmesi konusunu ele aldık. İsveç’in üyelik konusuyla ilgili önümüzdeki süreçlerin nasıl şekilleneceğini ele aldık. İsveç, bizim AB’ye tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine destek verecek. İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek.

* Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçakça saldırılarının ardından İsveç hükümetinin saldırıyı kınayan açıklamalarını not ettik. Bugün BM İnsan Hakları Konseyi Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemini nefret suçu olarak nitelendirdi. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir özgürlüğü değil barbarlıktır. İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini onaylayacak mercii TBMM’dir. Yakın gelecekte Türkiye’nin ağırlığını ve rolünü arttırdığını göreceğiz.

SORU – CEVAP

Soru: Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olur musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taraflar arabulucu olmamızı teklif ederse elbette bunu kabul ederiz, buna yönelik potansiyele biz zaten hazırız. Tahıl Koridoru’nda İstanbul nasıl merkez olduysa, biz arabuluculuk rolünü de üstlenebiliriz. Ancak böyle bir teklif gelmiş değil.

Soru: İsveç, onay sürecinin takvimi nasıl işleyecek bunu merak ediyor. Ne zaman gerçekleşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yol haritasını şu anda İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme kapsamında bize sunacaklar. Biz de bunu TBMM’ye sunacağız. Şu anda meclisimiz kapalı, açıldığı zaman TBMM başkanımızın öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır. Birinci derecede onay makamı TBMM’dir. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz.” dedi.

Soru: Vize serbestisine yönelik adım atılır mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunu tüm liderlerle görüştük, en son Von der Leyen ile de görüştük, kendilerinden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Büyükelçi Çağatay Bey bu konuyu takip edecek.

F-16’lara ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Sayın Biden’ın bizlere ifade ettiği konu onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapıyor, takipçisi olacağız, umutluyum dedi.”

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