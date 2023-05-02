Erdoğan’ın IŞİD açıklamasına ABD’den yanıt: Haberimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Vedant Patel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye'de IŞİD lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin Türk istihbaratınca öldürüldüğü yönündeki açıklamasıyla ilgili “Şu anda teyit edebileceğim bir şey değil” dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’de IŞİD lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin Türk istihbaratınca öldürüldüğünü duyurmasıyla ilgili ABD'den açıklama geldi.

VAO Türkçe'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Vedant Patel, operasyonu doğrulayamayacağını ancak El Kureyşi gerçekten öldürüldüyse bunun sevindirici bir haber olacağını söyledi. Patel, “Haberleri gördüm. Şu anda teyit edebileceğim bir şey değil ve bu konuda daha fazla bilgi için Türkiye hükümetinin konuşması daha doğru olur” dedi.

Vedant Patel, “Türk ve Amerikan hükümetleri arasında bu haberle ilgili bir iletişim olmamasının özel bir nedeni var mı?'' sorusuna ise “Ben böyle bir şey söylemedim. Söylediğim şey, bunu teyit edebilecek durumda olmadığım. Bölgedeki güvenlik dahil bir dizi konuda onlarla yakın temas halindeyiz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

‘KANIT GÖREMEDİK’

VOA Türkçe'ye konuşan adını açıklamayan bir ABD'li yetkili de, Washington'ın şu ana dek Kureyşi'nin öldürüldüğüne yönelik kanıt göremediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, “MİT, DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye’de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Yani bu tür DAEŞ’in başındaki kişileri, şurada buradaki terör örgütlerinin başlarını Amerika, vesaire etkisiz hale getirdiği zaman dünyayı ayağa kaldırırlar. İşte buyurun, şu anda biz DEAŞ’la ilgili bir değil, iki değil, üç değil, kaç tanesini etkisiz hale getirdik. PKK ile ilgili kaç tanesini etkisiz hale getirdik” demişti.

IŞİD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Suriyeli kaynaklarsa, baskının Türkiye destekli grupların kontrolünde olan ve 6 Şubat’ta hem Türkiye’yi hem de Suriye’yi vuran depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Cinderes kasabası yakınlarında gerçekleştiğini aktardı.

IŞİD, bir önceki liderinin Suriye’nin güneyindeki bir operasyonda öldürülmesinin ardından 2022 Kasım ayında El Kureyşi'yi lider olarak seçmişti.

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