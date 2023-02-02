Erdoğan’ın İsveç açıklaması sonrasında ABD’den Biden’a Türkiye mektubu gitti

Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim devam ederken ABD'den dikkat çekici bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırmasından sonra Finlandiya ile birlikte NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Türkiye arasında tansiyon giderek yükseliyor…

Geçen haftalarda önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen bir maketin terör örgütü yandaşları tarafından kullanılarak eylem yapılması ve birkaç gün sonra aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran’ı Kerim yakmasının ardından Ankara-Stockholm arasında ipler kopma noktasına gelmişti.

Macaristan ile birlikte henüz iki ülkenin NATO üyeliğini onaylamayan Ankara, Finlandiya’ya yeşil ışık yakmaya yakın olduğunu fakat İsveç’in üyeliğine ise karşı çıktığını sık sık açıklamıştı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, “İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda olumlu değildir. Bunu böyle bilin” demişti.

BIDEN’A MEKTUP YAZDILAR

İki ülke arasındaki gerilimin NATO bloğu ve Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını da etkilemesi beklenirken Washington’da da hareketlilik yoğunlaştı… Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 savaş uçakları ve modernleştirme kitleri satın alma talebi Washington’da yoğun olarak tartışılırken iki ABD’li senatör ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak Türkiye ile ilgili taleplerde bulundu.

Demokratlardan Jeanne Shaheen ile birlikte Cumhuriyetçilerden Thom Tillis’in ortak kaleme aldığı mektupta Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itiraz etmesinden dolayı “yoğun bir endişe” yaşandığı belirtildi. Biden’a hitaben yazılan mektupta, “Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü mutabakata uymaması dikkate alınmalıdır ve Kongre, Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğini onaylayana kadar gelecekteki F-16 satışları da dahil olmak destek sunamaz” denildi.

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