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Erdoğan’ın Putin’le görüşeceği tarih belli oldu

Bir süredir gündemde olan Erdoğan-Putin görüşmesinin detayı belli oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:31 - 31 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Erdoğan’ın Putin’le görüşeceği tarih belli oldu

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin detaylarını paylaştı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son geçen yılın Ekim ayında Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında, Kazakistan’da bir araya gelmişti.

Ajansların “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentine bir ziyaret gerçekleştireceği ve burada Putin ile görüşeceği belirtildi. Ziyaretin 4 Eylül’de gerçekleşeceği açıklandı.

İki ismin görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve Ukrayna savaşını gündeme alacağı da aktarıldı.

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