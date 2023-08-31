Erdoğan’ın Putin’le görüşeceği tarih belli oldu
Bir süredir gündemde olan Erdoğan-Putin görüşmesinin detayı belli oldu.
İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin detaylarını paylaştı…
Ajansların “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentine bir ziyaret gerçekleştireceği ve burada Putin ile görüşeceği belirtildi. Ziyaretin 4 Eylül’de gerçekleşeceği açıklandı.
İki ismin görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve Ukrayna savaşını gündeme alacağı da aktarıldı.