Erdoğan’ın sözleri İsrail siyasetini öfkelendirdi: Bir yanıt daha geldi

Uluslararası kamuoyu İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını kınamaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara yanıt Netanyahu ve muhalefet lideri Lapid'den geldi.

Sozcu.com.tr

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Yıllardır abluka altında olan Filistin’e saldırıların dozunu artıran ve sivilleri, hastaneleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail ile Türkiye arasındaki ipler kopma noktasına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “İsrail bir terör devletidir” demişti. Erdoğan’ın sözleri İsrail siyasetini adeta bir araya getirdi. Gazze’ye saldıran ve bu saldırıların arkasında durmaya devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Kendisi Türkiye sınırları içerisindeki Türk köylerini bombaladı. Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz” demişti.

Netanyahu’nun açıklamalarına Ankara çok sert bir yanıt vererek, “Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir” açıklamasını yapmıştı.

LAPID: SİZDEN AHLAK DERSİ ALMAYACAĞIZ

Öte yandan İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid de bir açıklama yaparak Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Lapid, “İnsan hakları sicili kötü olan bir adam olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ahlak dersi almayacağız” dedi.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X’te açıklama yapan Lapid, “İsrail, vahşi Hamas-IŞİD teröristlerinden kendini savunuyor ve bunların bazılarının Erdoğan’ın himayesi altında çalışmasına izin veriliyor” iddiasında bulundu. Bir dönem İsrail’in başbakanı olarak görev alan Lapid, geçen yıl New York’ta Erdoğan’la bir araya gelmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsrail’in bir “terör devleti” olduğunu belirterek, Hamas’ın da Filistinliler tarafından seçilmiş politik bir parti olduğunu söyledi.

AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan, İsrail’in bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguladığını belirterek, “Gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir” diye konuştu.

“(İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu‘ya sesleniyorum, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun” diyen Erdoğan sözlerini,” Neye sahip olursan ol gidicisin” diye sürdürdü.