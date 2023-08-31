Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da kriz yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşma Yunan hükümetinin tepkisini çekti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattında yeni bir gerilim ortaya çıktı… NATO’nun 30 Ağustos’u eski adı Twitter olan X’te kutlamasına tepki gösteren Yunanistan’da hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmayı da eleştirdi.

Erdoğan dün konuşmasında Büyük Taarruz’un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayraklarının dalgalandığını ifade ederek, “Böylece ebedi vatan Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verilen savaşın kazanıldı” demişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Erdoğan’ın bu sözleri Atina’da büyük yankı uyandırdı… Erdoğan’ın sözleriyle ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Açıklamada Erdoğan’ın sözlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmadığı ve zarar verici olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Saldırgan açıklamalar zarar verici ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin inşasında oluşması gereken sakin, iş birliği ve diyaloğun olduğu bir ortama katkı sağlamıyor” denildi.

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