Erdoğan’ın sözlerine NATO’dan tepki geldi

Türkiye ile İsveç arasındaki kriz giderek derinleşirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaya NATO'dan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Hafta sonu İsveç’teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın göz göre göre Kuran’ı Kerim yakmasına tepkiler giderek büyüyor…

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğini engelleyeceğine dair açıklamalarına ABD’den sonra NATO’dan da tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün, Erdoğan’ın açıklamalarından sonra hem İsveç’in hem de Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklediğini açıklamıştı.

Alman medya kuruluşu Die Welt’e konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’te yaşanan olayı kınadı. Fakat Stoltenberg, Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğini engellemeye yönelik açıklamalarını eleştirdi. Stoltenberg, “İfade özgürlüğü İsveç’te ve diğer NATO üyesi ülkelerde önemli bir değer. Dolayısıyla bu uygunsuz eylemler otomatik olarka yasa dışı olamıyor” dedi.

Stoltenberg, İsveç hükümetinin bu çirkin saldırıyı net bir şekilde kınadığını söylerken, “Ben Finlandiya ve İsveç’le yakın temas içerisindeyim, elbette müttefikimiz Türkiye ile de. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de son düzlükte çökmemeli” ifadesini kullandı. Alman medyasına konuşan Stoltenberg’in, “İki ülkenin NATO üyeliği için henüz onay vermeyen Macaristan ve Türkiye’nin de parlamentolarında prosedürlerini hızlandırmasını rica ediyorum” dediği belirtildi.

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