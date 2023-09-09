Ermeni güçleri, Karabağ’da faaliyetlerini artırdı: Siper kazıyorlar
Bakü ile Erivan arasındaki gerilim devam ederken Ermeni güçlerin Karabağ bölgesinde faaliyetlerini artırdığı belirtildi.
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın son haftada yayımladığı açıklamalardan derlenen bilgilere göre, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.
Ermeni güçler faaliyetlerini Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri yakınlarında gerçekleşti.
Ermeni güçlerin girişimlerinin Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendiği belirtildi. (AA)