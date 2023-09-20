Karabağ’da ateşkes ilan edildi
Azerbaycan'ın son dönemde artan saldırılar sonrası Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Ermeni güçlerinin Bakü'nün talep ettiği gibi silah bırakmayı kabul ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.
Azerbaycan’ın dün Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni güçlerinin ateşkes şartlarını kabul ettiği bildirildi.
Rus haber ajansı Sputnik’in Ermenice servisi, Karabağ’da Ermeni güçleri tarafından ateşkes ilan edildiğini aktardı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı. Açıklamada, “Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor” denildi.
Reuters, Rus basınına dayandırdığı haberde Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni güçlerin Azerbaycan’ın silah bırakma çağrısını kabul ettiğini yazdı. Habere göre Ermeniler, Bakü’nün, Karabağ’daki askeri güçlerin tümüyle silahsızlandırılarak dağıtılması çağrısını kabul etti. (AJANSLAR)