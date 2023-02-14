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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye’ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, deprem nedeniyle taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geliyor.

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir” denildi.

Öte yandan, konuk Bakan Mirzoyan, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Ermenistan’dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman’ı ziyaret edecek. (DHA)

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