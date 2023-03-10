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Ermenistan, güvenlik örgütü KGAÖ ile arasını açıyor

Ermenistan, son dönemde sert eleştiriler yönelttiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonundan çekildi.

Sozcu.com.tr
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Ermenistan, güvenlik örgütü KGAÖ ile arasını açıyor

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonundan çekildi.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Ermenistan’ın örgütteki Genel Sekreter Yardımcılığı kotasından resmen vazgeçtiğine dair bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Ocak’ta Azerbaycan ile yaşanan ihtilaf nedeniyle Ermenistan’da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatını “uygun bulmadıklarını” belirterek, ülke topraklarında gerçekleştirilmesini reddetmişti. Ermenistan yönetimi, KGAÖ’yü İkinci Karabağ Savaşı esnasında pasif kalmakla ve Ermenistan’a yeterli desteği sağlamamakla suçlamıştı.

Moskova yönetiminin girişimiyle Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin kurduğu KGAÖ, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan’dan oluşuyor.

Paşinyan yönetimi, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Avrupa Birliği’yle (AB) yakınlaşıp AB Gözlem Misyonu’nun kurulması için anlaşmıştı.

23 Ocak’ta resmen kurulan AB’nin Ermenistan Misyonu (EUMA), Azerbaycan’la cephe hattının bir bölümünde gözlem görevi yapıyor. (AA)

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