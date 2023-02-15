Ermenistan’dan Türkiye’ye destek ziyareti

Ankara'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan ile insani alandaki işbirliği anlayışının normalleşme sürecine destek olacağını ümit ediyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile insani alanda ortaya konulan işbirliği anlayışının normalleşme sürecine destek olacağını ümit ettiğini söyledi.

Ankara’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı” dedi.

Mirzoyan da, “Bu zor anlarda Türkiye’de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum” diye konuştu.

Ermenistan, merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi yollamış, ayrıca 30 yıldır kapalı olan Alican sınır kapısı açılarak 100 tonluk insani yardımı Türkiye’ye yollamıştı. (Reuters)

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