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Ersin Tatar’a Londra’da protesto

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişimi düzenlendi. Tatar'ın arabası bir grup sloganlarıyla önlerinin kesildiklerini ifade etti.

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İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, bir grup protestocu saldırı düzenlemek istedi.

Sokakta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayraklarıyla Tatar’ı protesto eden bir grup, Tatar’ın arabasının önünü keserek ve hakaretler ederek arabanın camları yumruklamaya çalıştı.

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