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Esad, 20 yıldan beri ilk kez Çin’e gitti

2011'den beri iç savaşın ve kaosun hüküm sürdüğü Suriye'nin Cumhurbaşkanı Esad, 20 yıl sonra ilk kez Çin'e gitti.

Sozcu.com.tr
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Esad, 20 yıldan beri ilk kez Çin’e gitti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 2004’ten beri ilk defa Çin’e ziyaret gerçekleştirdi.

Esad, bugün çok sayıda yabancı liderin de katılacağı Asya Oyunları’nın açılış töreni için Çin’e varırken, Şam’dan daha önce yapılan açıklamaya göre Esad’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı makamının Salı günü yaptığı açıklamaya göre Esad, eşi Esma Esad ve eşlik eden üst düzey heyet Beijing ve Changzhou’da bir dizi görüşme gerçekleştirecekler.

Dünyanın neredeyse tamamı 2011’de başlayan Suriye iç savaşını takiben Esad ile bağlarını koparırken Rusya, İran ve Çin ilişkilerini korumuştu.

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