Esad ve BM deprem yardımları için anlaştı: Türkiye’den yardım gidecek

6 Şubat'ta Türkiye'de meydan gelen ve çok büyük yıkıma sebep olan depremler, Suriye'de de büyük bir felaket yarattı. Özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde çok ciddi hasar olurken Suriye lideri Esad ile Birleşmiş Milletler'in bir anlaşma sağladığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler ve artçıları bölgede büyük bir felakete sebep olurken, depremler Suriye’de de büyük bir hasara ve felakete neden oldu.

Suriye’de özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde meydana gelen depremler sonrasında Şam yönetiminin yardımlara sıcak bakmaması ve yavaş hareket etmesi muhaliflerin tepkisini çekerken dün gece dikkat çekici bir anlaşma sağlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Birleşmiş Milletler’in ülkenin kuzeybatısındaki yardımların geçmesi konusunda ikna edildiğini ve 3 ay boyunca iki sınır kapısından yardımların geçebileceğini söyledi. Bab-el Hava ile Al Ra’ee sınır kapılarının kullanılacağı belirtildi.

Deprem sonrasında bölgede bulunan Birleşmiş Milletler’in üst düzey isimlerinden Martin Griffiths’in Suriye lideri ile Şam’da bir araya geldiği belirtilirken Griffiths’in bölgede yaşananlar ile ilgili bilgi verdiği ve kapalı kapılar arkasında ikna ettiği kaydedildi.

Guterres, “6 Şubat’taki depremde ölenlerin sayısı artarken, gıda, sağlık hizmeti, güvenlik, barınma ve kış ekipmanları gibi hayat kurtaracak malzemeler bir an önce bölgede etkilenen milyonlarca insana ulaşmalı. Bu sınır kapılarını açmak yardımın daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır” dedi.

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