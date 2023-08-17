Esad’dan memurlara yüzde 100 zam

Yıllardır bitmek bilmeyen savaşın ve kaosun içinde debelenen Suriye'de Beşar Esad, memur ve ordu mensuplarının maaşını rekor seviyede artırdı.

Sozcu.com.tr

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Savaşın içindeki Suriye’nin Devlet Başkanı Beşar Esad dün imzalanan iki kararname ile memur, asker ve emekli maaşlarını yüzde 100 artırma kararı aldı.

Suriye lirasının ABD doları karşısındaki hızlı değer kaybının ardından Esad’ın bu kararı aldığı açıklandı.

Euronews’te yer alan haberde İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kararnameden saatler sonra akaryakıt ve üretim fiyatlarının yükseldiğini ve giderek zora giren ekonomik durum karşısında halkın memnuniyetsizliğinin arttığını da bildirdi.

Şam yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu. Esad’ın kararnamesinin ardından çarşamba günü akaryakıttaki devlet sübvansiyonlarını daha da azaldı fiyatlara zam yapıldı.

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