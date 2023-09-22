Esad’ın Çin çıkarmasında ‘stratejik ortaklık’ anlaşması

20 yıl sonra ilk kez Çin'e giden Suriye lideri Beşar Esad'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesinden "stratejik ortaklık" kararı çıktı.

Sozcu.com.tr

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Suriye lideri Beşar Esad, 20 yıl aradan sonra ilk kez gittiği Çin’de bugün Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Çin’in doğusundaki Hangzu kentinde bir araya gelen iki liderin görüşmesinde, Çin ve Suriye arasında stratejik ortaklık kurulması kararı alındı. Çin lideri Şi, Suriye’yle ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılmasının iki ülke tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Esad, daha önce 2004'te Çin'i ziyaret etmişti. Eşi Esma Esad ve üst düzey heyetin eşlik ettiği Suriye liderinin Çinli yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suriye’de 2011’de patlak veren savaş sonrası Rusya ve İran’ın desteğiyle toprakların çoğunu geri alan Esad yönetimi, son dönemde Arap ülkeleriyle de ilişkileri normalleştiriyor.

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