Esad’ın deprem sonrasında çekilen fotoğrafları gündem oldu: Esad depremi sömürüyor

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Sunday Times, Türkiye ve Suriye'de büyük bir yıkıma sebep olan depremlerle ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Gazete, "Esad depremi nasıl sömürüyor" başlığını kullanarak depremzedelerle çekilmiş fotoğrafları analiz etti.

Sozcu.com.tr

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede büyük hasara sebep olan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bini geçerken, İngiliz medyası dikkat çekici bir detayı öne çıkardı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, “Esad depremi nasıl sömürüyor” başlığıyla bir dosya hazırlarken, “Deprem felaketi Esad’ın rejimin korkunç suçlarının delillerini silmesine yardımcı olurken, yeniden inşa için yüzsüzce fon talep etmesinin önünü açtı” ifadelerine yer verdi.

Haberde, “Esad gülüyor. Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan yıkıcı depremden dört gün sorna Esad ve eşi Esma deprem bölgesini ziyaret ediyor ve depremzedelerle görüşüyor. Depremden sonra ilk kez görüntülendi. Üzgün değil. Kelimenin tam anlamıyla gülüyor” denildi. 57 yaşındaki Esad’ın etrafındaki erkeklerin devlet başkanını coşkuyla karşıladığına dikkat çekilirken, bir adamın selfie çekme talebini reddetmeyen Esad’ın ve eşinin gülümsediği de belirtildi. Bu fotoğrafın sosyal medyada çokça paylaşıldığına dikkat çekildi.

Deprem ile birlikte yıllardır Esad’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımlardan kurtulabileceğine dikkat çekilirken, “Deprem Esad için bir fırsat doğurdu. Yıllarca siyasi yalnızlaştırmaya maruz kalan Esad için tekrar tanınma fırsatı. Esad depremden hemen sonra Suriye halkına baş sağlığı dilemedi ya da OHAL ilan etmedi. Yaptığı şey birçoğu Arap ülkeleri olmak üzere dünya liderlerinden kendisine gelen mesajları yayınlamak oldu” ifadesi kullanıldı.

Esad’ın batılı ülkelerden de mesaj aldığı belirtilirken, Esad’ın esas kazanımının Batı ile normalleşme olacağına vurgu yapıldı. Esad’ın batıdan yıkımın yarattığı tahribattan sonra yeniden inşa sürecine başlamak istediği ve bu sebeple Batı’dan yardım isteyeceği de belirtildi.

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