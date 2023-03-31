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İsrail, Şam’a hava saldırılarını sürdürüyor

Suriye hükümeti, İsrail'in başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:55 - 31 Mart 2023 Güncellenme:
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İsrail, Şam’a hava saldırılarını sürdürüyor

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.17’de Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları’nın emrindeki grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Suriye, Şam’daki bazı noktalarının dün de İsrail tarafından hedef alındığını bildirmişti.

İsrail, savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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