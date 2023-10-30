Bill Gates’in eski asistanı Steve Ballmer’ın serveti, Gates’e yaklaştı

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in eski asistanı Steve Ballmer, dünyanın en zengin 10 insanından biri oldu. Steve Ballmer'ın serveti Bill Gates'e yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Microsoft’un dünyaca ünlü kurucu ortağı Bill Gates’in eski asistanı Steve Ballmer dünyanın en zenginleri listesinde hızla yükseliyor. Yakında eski patronunu net servet açısından geride bırakabilir.

Steve Ballmer’ın serveti bu yıl tahminen 29 milyar dolar artarak 115 milyar dolara yükseldi.

Ballmer şu anda Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde beşinci sırada. Eski patronu Gates ise 121 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor. Aralarında 6 milyar dolarlık bir fark kaldı…

EN ZENGİN 10 KİŞİDEN BİRİ

Endeks, Ballmer’ın şu anda Larry Ellison’dan (114 milyar dolar), Warren Buffett’tan (111 milyar dolar), Larry Page’den (110 milyar dolar), Mark Zuckerberg’den (108 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (105 milyar dolar) daha zengin olduğunu gösteriyor.

Ballmer’ın Bloomberg’in zenginler listesindeki en zengin 10 kişi arasında olması dikkat çekici.

Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos ve diğerleri servetlerini kurdukları veya halen işlettikleri şirketlerdeki hisselere borçluyken Ballmer emekli. Microsoft’un yüzde 4 hissesini elinde tutan Steve Ballmer 2014 yılında emekiye ayrılmıştı.

SÖZLEŞMESİ ZENGİN ETTİ

Ballmer, büyük servetini 1980 yılında Microsoft’a ilk katıldığında imzaladığı sözleşmeye borçlu. Forbes’a göre, 1980 yılında 30. çalışanı olarak şirkete girdiğinde, 50 bin dolar baz maaş ve üretebileceği kâr artışının yüzde 10’unu prim olarak almak üzerine anlaştı.

Ballmer, Microsoft’a 1980 yılında başkanın asistanı olarak katıldı, ancak kişisel asistandan çok işletme müdürü olarak görev yaptı.

2000 yılında Microsoft’un CEO’su olacak şekilde basamakları istikrarlı bir şekilde tırmanan Ballmer’ın serveti bu yıl Microsoft hisselerinindeki yükseliş sayesinde arttı.

Bilgisayar devinin bu baharda yapay zeka sohbet botu ChatGPT’nin ana şirketi OpenAI’ye yaptığı yatırım, Google’ın sahibi Alphabet’in internet aramasındaki hakim konumunu bozabileceği umutlarını artırdı ve Microsoft hisselerinin son 10 ayda yüzde 38 oranında artmasına neden oldu.

BASKETBOL TAKIMI VAR

Bill Gates, 1975 yılında lise arkadaşı Paul Allen ile yazılım devi Microsoft’u kurdu. CNBC’ye göre şirket 1986 yılında Bill Gates’i milyarder olmasını sağladı.

Steve Ballmer’ın 1980’de Stanford Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra Microsoft’un ilk çalışanlarından biri oldu. 90’lı yılların sonunda Bill Gates şirketten ayrıldıktan sonra Microsoft’un başına geçti ve 14 yıl CEO oldu. Balmer ayrıca ünlü NBA takımı Los Angeles Clippers’ın sahibi.

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