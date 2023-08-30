Eski Başbakan İmran Han’ın tutukluluğu 14 gün uzatıldı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın yolsuzluk davası kapsamında kefaletle serbest bırakılması kararının ardından devlet sırlarını ifşa etmekle suçlandığı dava nedeniyle tutukluluk süresini 14 gün uzattı.

Sozcu.com.tr

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Söz konunu davanın duruşması güvenlik nedenleriyle Han’ın halihazırda tutulduğu ülkenin kuzeydoğusundaki Attock bölgesindeki bir hapishanede yapıldı.

İmran Han’ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezasının dün ertelenerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmesinin ardından görülen duruşmada, hakim Abul Hasnat, savcılığın talebi üzerine devlet sırlarını ifşa etmekle suçlamalarına ilişkin Han’ın tutukluluk süresini 13 Eylül’e kadar uzattı.

Hapishane çıkışında gazetecilere konuşan avukatı Salman Safdar, Han’ın tutukluluğunun uzatılmasına mantıksız ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ettiklerini ve kefaletle serbest bırakılması için mahkemeye dilekçe verdiklerini aktardı. Söz konusu dilekçeye dair duruşmanın ise 2 Eylül’de görüleceği belirtiliyor.

Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasasını ihlal etmekten dava açmıştı.

ABD, TARAFSIZ TUTUMUNDAN RAHATSIZDI

ABD’de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan’ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022’de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükûmetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tarafsız tutumundan dolayı duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han’a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu’ndan sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güvensizlik oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak “Bence Başbakana karşı güvensizlik oylaması başarılı olursa Washington’da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakanın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakanın ABD ve Avrupa’dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum” görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022’den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han’a karşı “güvensizlik oyu” önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022’de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyu alan İmran Han hükumeti düşmüştü. (AA)

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