Eski cumhurbaşkanı hapishaneden firar etti, 9 kişi öldü

Gine'de, eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'nın hapishaneden firar ettiği sırada çıkan çatışmada 9 kişi yaşamını yitirdi.

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Savcılıktan yapılan açıklamada, 4 Kasım Cumartesi günü başkent Konakri’de, Camara’nın kaldığı cezaevine yapılan silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 60 cezaevi çalışanının işten çıkarıldığı kaydedildi.

Camara ile kaçan ancak hala firari durumdaki Claude Pivi’yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KOMANDO OPERASYONUYLA FİRAR ETMİŞTİ

Geçen sene eylülden bu yana Konakri’deki Coronthie Cezaevinde tutuklu bulunan Camara ile o dönem hükümetin çeşitli kademelerinde bulunan Moussa Tiegboro Camara, Yamoussa Conte, Blaise Gomou ve Claude Pivi, cumartesi sabahın ilk saatlerinde hapishaneden firar etmişti.

Camara ve söz konusu 4 kişinin, hapishaneye baskın yapan özel bir komando birliği tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

Camara ve 3 kişi aynı gün yakalanmış, ancak Pivi bulunamamıştı.

Camara’nın avukatı, müvekkilinin kaçmadığını, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla hapishaneden çıkarıldığını iddia etmişti.

2022’DE TUTUKLANMIŞTI

Gine’de 2008’de askeri darbeyle başa gelen Camara, 157 sivilin öldürüldüğü 2009’daki stadyum katliamının planlayıcısı olmak suçlamasıyla eylül 2022’de tutuklanarak Coronthie Cezaevi’ne gönderilmişti.

Konakri’de, 28 Eylül 2009’da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara’ya, bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısı yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Katliamı planlamakla suçlanan Camara ile yargılanan, aralarında firar eden 4 kişinin bulunduğu 10 kişi de tecavüz, işkence ve silahlı saldırı gibi bir dizi suçla itham ediliyor. (AA)

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