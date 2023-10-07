Eski Cumhurbaşkanı Uribe, hakim karşısına çıkabilir

Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe "rüşvet", "tanık manipülasyonu" ve "usule ilişkin sahtekarlık" suçlamalarından hakim karşısına çıkabilir.

Sozcu.com.tr

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Ulusal basında çıkan habere göre, eski Cumhurbaşkanı Uribe hakkında öne sürülen suçlamalarla ilgili kanıtların olduğunu ve sürecin işletilmesi için durumu savcılığa ilettiği kaydedildi.

Yargıç Laura Barrera’nın, soruşturma kapsamında, 23 Mayıs’ta önce Uribe’nin savunmasını aldığı ve ardından savcılığın iddialarını dinlediği basına yansımıştı.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Uribe’ye rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020’de savcılık ofisine devretmişti.

Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda’nın 2012’de Kongre’ye yaptığı başvuruda, Uribe’nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesiyle ve bunun araştırılması için Kongre’ye önerge vermesiyle başlamıştı.

Cepeda, kısa süre önce yaptığı açıklamada ise sözlerinin arkasında olduğunu vurgulamış, “Savcılık bir an önce iddianameyi işleme koymalı, 10 yıl önce açılan dava karara bağlanmalı, bu aşamada başka bir olasılık yok” ifadesini kullanmıştı.

Yüksek Mahkeme, Kongre üyesi olan Uribe’ye soruşturma açılmamasına karar vermiş ancak bunun yerine tanık manipülasyonu iddialarının araştırılması için eski cumhurbaşkanına dava açılmasına onay vermişti.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten Uribe’nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 5 Ağustos 2020’de ev hapsine karar vermişti.

Kararla “ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten” suçlu bulunmuştu. (AA)

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