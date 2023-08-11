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Eski cumhurbaşkanı ve eski First Lady’nin tatil görüntüleri olay oldu

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin tatil fotoğrafları ve videoları gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:35 - 11 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Eski cumhurbaşkanı ve eski First Lady’nin tatil görüntüleri olay oldu

2007-2012 yılları arasında Fransa’nın cumhurbaşkanı olan 68 yaşındaki Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin Yunanistan’da yaptığı tatilde çekilen fotoğraf ve videoları gündem oldu…

Fransa’nın First Lady’si olmadan önce mankenlik yapan ve müzik kariyeriyle tanınan Carla Bruni, Yunanistan’da tatil yaparken sıra dışı bir video çekti. Kendi ayaklarını çeken ve ayaklarının da “tatil yaptığını” ima eden Bruni, “Mutlu ayaklar” başlığını tercih etti.

Sanat kariyerine devam eden Bruni sık sık davetlerde boy gösteriyor.

Kızı ve eşiyle Folegandros’ta tatil yapan Bruni ayaklarını Sarkozy’nin önüne yerleştirerek poz verdi. Bu video ve görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Carla Bruni ve Sarkozy 2008’de evlenmişti.

Videoda Bruni, ojeli ayaklarıyla bir kitabı, sigarayı ve kalemi tutarken görülüyor.

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