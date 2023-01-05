Tony Blair Enstitüsü’nün otoriter liderler raporunda Erdoğan da yer aldı

İngiltere’nin eski Başbakanlarından Tony Blair’in kurucusu olduğu Tony Blair Enstitüsü, dünyada otoriter liderlerle ilgili raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer vererek 2023’ün Türkiye için belirleyici bir yıl olacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin eski Başbakanlarından Tony Blair'in kurucusu olduğu enstitü, dünyada otoriter liderlerle ilgili raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verdi.

Tony Blair Enstitüsü'nün raporuna göre, Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin görevden ayrılmasıyla dünyada otoriter liderler tarafından yönetilen nüfus, ilerici hükümetlerin seçim zaferiyle beraber 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bugün dünyada 1,7 milyar kişinin otoriter ülkelerde yaşadığı belirtilirken, bu ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Raporda, Türkiye ve Polonya'daki belirleyici seçimler nedeniyle bu yıl bu oranın daha da azalabileceğine dikkat çekilirken, yine de “bölünmüş durumdaki muhalefetin henüz net bir koalisyon programı ortaya koyamadığı” yorumu yapıldı.

Popülizmin kaderinin bu yıl Türkiye'de değişebileceği kaydedilen raporda, Erdoğan hükümetinin büyük tehlikede olduğu ifade edilerek “2022 sonunda Türkiye enflasyona göre ayarlandığında dünyadaki en negatif faiz oranlarına sahip ülkeydi ve TL de dolar karşısında gelişen piyasalardaki en kötü performansı gösteriyordu” denildi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin ve eski Başkan Donald Trump'ın ara seçimden beklediğini alamadığı, Slovenya ve Sri Lanka'da da otoriter iktidarların sona erdiği vurgulandı. Buna karşın rapor, otoriter popülizmin hâlâ güçlü olduğuna, Fransa, İsrail ve İsveç seçimlerinde önemli başarılar kazandığına dikkat çekti.

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