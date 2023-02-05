Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi’den mevcut yönetime uyarı

İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Tahran yönetimine "halkın iradesine uyulması" çağrısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reformistlere yakınlığıyla bilinen “Emtedad” haber sitesine göre, Hatemi, İran devriminin 44. yıl dönümü münasebetiyle bir bildiri yayımladı.

Hatemi, “Halk, devrim ve reformist hükümetin iş başında olduğu dönemden daha ileridedir. Halkın isteğine uyulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

İran yönetiminin reform adımları atmaya meyilli olmadığına işaret eden Hatemi, bu durumda reform önerilerinde bulunmanın da yersiz olacağını belirtti.

Hatemi, şunları kaydetti:

“Bugün ortada olan şey, toplumun geneline yayılmış memnuniyetsizliktir. Yönetimin hatası, kendine sadık kabul ettiği küçük bir toplumu razı etmek için, genelin rızasından olmak ve böylece daha iyi bir geleceğe dair ümitlerin kaybolmasına neden olmaktır.”

Ülkenin yönetim şekli olan “İslam Cumhuriyeti” ibaresinden, halkın yönetime katılımını ifade eden “Cumhuriyet” kelimesinin pratikte kaldırıldığını öne süren Hatemi, rejimin reformist siyasetçilere engeller getirdiğini ve söz konusu hareketin çıkmaza girdiğini ifade etti.

Reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Hatemi, ülkenin içinde bulunduğu siyasal krizden çıkmanın en ucuz ve en faydalı yolunun “sitemin yapı, yaklaşım ve davranış yönünden düzeltilmesi” olduğunu kaydetti. (AA)

İlginizi Çekebilir 4 ülkeden İran'a uyarı