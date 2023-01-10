Eski İran liderinin kızına ‘göstericileri kışkırtma’ suçlamasıyla hapis cezası

Eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi “ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma” suçlarından beş yıl hapse mahkum oldu.

Sozcu.com.tr

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İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda “göstericileri kışkırttığı” gerekçesiyle 27 Eylül’de gözaltına alınan, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi beş yıl hapse mahkum oldu.

Cezayla ilgili açıklamayı Haşimi'nin avukatı yaptı. Rejim karşıtı duruşuyla tanınan Faize Haşimi, “ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma” suçlarından yargılanıyordu.

İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı olan Haşimi, 2017'de yaptığı bir konuşmada, “Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım” ifadelerini kullanmıştı. Haşimi, 2021'de yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediği yönündeki açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.

2009'daki hükümet karşıtı gösterilere de destek veren Haşimi, o dönemde de propaganda suçlamasıyla hapis cezası almıştı.

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