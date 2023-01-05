Eski Papa 16. Benedikt’in cenazesi liderleri buluşturdu

Emerit Papa 16. Benedikt, Vatikan'daki cenaze töreniyle defnedildi.

Sozcu.com.tr

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Vatikan’da 31 Aralık’ta vefat eden 95 yaşındaki Emerit Papa 16. Benedikt, San Pietro Meydanı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından San Pietro Bazilikası’nın altında bulunan ve diğer eski papaların gömülü olduğu mezarlar odasında defnedildi.

Katolik Kilisesi tarihindeki 265. papa olarak tarihe geçen, Alman vatandaşı olan ve asıl adı Joseph Ratzinger’i papa olduktan sonra 16. Benedikt olarak değiştiren Emerit Papa, hastalığından dolayı 10 yıl önce papalık görevini bırakmıştı. Kilise tarihinde yaklaşık 600 yıl sonra hayattayken görevi bırakan ilk papa olan 16. Benedikt, emerit olmasından dolayı Vatikan’da resmi devlet töreni yerine kendisinin de isteğiyle sade bir cenaze töreniyle uğurlandı.

Şimdiki Papa Francis’in yönettiği cenaze ayinine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Belçika Kralı Philippe, İspanya eski Kraliçesi Sofia, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran’ın da bulunduğu üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Vatikan hava sahasının geçici bir süre kapatıldığı, 1000 kadar gazetecinin akredite olduğu ve 65 bine yakın kişinin takip ettiği San Pietro Meydanı’ndaki cenaze törenine 120 kardinal, 400 piskopos ve 4 bin kadar rahip de katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren cenaze töreninin ardından 16. Benedikt’in naaşı San Pietro Bazilikası’ndaki papalık mezarlar odasına götürüldü.

16. Benedikt’in, kendisinin talebiyle aziz ilan edildikten sonra Mayıs 2021’de bazilika içinde başka bir yere taşınan eski Papa 2. Jean Paul’ün kalıntılarının bulunduğu mezara defnedildiği bildirildi.

Cenazede görülen 16. Benedikt’in naaşının olduğu ahşap tabutun daha sonrasında ahşap ve Vatikan tarafından mühürlenmiş çinko olan iki tabuta daha konularak defnedildiği ayrıca papalığı sırasında basılan madalyaların, madeni paraların ve papalığını anlatan, metal bir silindire yerleştirilen Latince metnin de tabutun içine konulduğu belirtildi.

Vatikan’da 2005-2013 yıllarında papalık görevini yürüten Joseph Ratzinger, Katolik Kilisesinin modern tarihinde istifa eden ilk papa olarak tarihe geçti. Teolojik çalışmalarından dolayı Katolik dindarlar arasında önemli bir yeri olan 16. Benedikt, bunun yanı sıra Vatikan bankası IOR’daki skandalların, kilise içinde gizlenen cinsel istismar vakalarının ve “Vatileaks Skandalı” olarak bilinen Vatikan içindeki yolsuzluk ve eşcinsel piskoposlara karşı şantaj iddialarının gölgesinde kalmıştı. (AA)

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