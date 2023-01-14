Eski Rus liderden zehir zemberek çıkış: Japonya Başbakanı harakiri yapsın

Son dönemde enteresan çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Rusya’nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile ilgili sözleri olay oldu.

Sozcu.com.tr

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Japonya'nın son dönemdeki askeri atılımı dikkat çekerken Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den tartışma yaratacak açıklamalar geldi.

Pasifik’te tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde Japonya geçen ay 320 milyar dolarlık benzeri görülmemiş dev bütçeyle ordusunu geliştireceğini açıklamıştı. 77 yıllık pasifizm politikasından vazgeçen Japonya’nın askeri alandaki hamlesi, Çin’e meydan okuma olarak nitelenmişti.

Kişida hükümetinin son günlerde Çin ve Rusya'ya karşı ABD ve İngiltere dahil Batılı hükümetlerle art arda savunma anlaşmalarına imza atması dikkat çekiyor. Japonya muhalefeti ise 1947 Anayasası'nda “savaşı reddedeceğini” beyan eden Japonya'nın askeri politikalarından rahatsız.

‘HİROŞİMA VE NAGAZAKİ’DE ÖLENLERE İHANET’

Pasifik'te dikkat çeken bu değişim tartışma yaratırken Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medvedev, Japonya’yla ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Japon hükümetini ABD'ye boyun eğmekle suçlayan Medvedev, Başbakan Kişida'nın “harakiri” yapması gerektiğini söyledi.

Kişida ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeye değinen Medvedev, iki liderin ortak açıklamayla Rusya'yı kınamasına atıfta bulunarak “Rusya'ya karşı büyük bir paranoya içindeler. Bu açıklama, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla hayatını kaybeden yüzbinlerce Japon'un hatırasına ihanet” dedi. Medvedev, Kişida'nın bu utançtan ancak herkesin önünde harakiri yapıp hayatına son vererek kurtulabileceğini belirtti.

Harakiri, Japonya'da onurunu korumak için kişinin karnını bıçakla yatay olarak deşerek kendini öldürmesi anlamına geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna işgali süresince yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken Medvedev, son dönemde nükleer savaşla ilgili sert sözleriyle Batı basınının gündeminde.

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