Eski Yeni Zelanda Başbakanı siyasete veda etti

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Jacinda Ardern, parlamentoda yaptığı son konuşmanın ardından siyasete veda etti.

Stuff’ın haberine göre, Ardern’in parlamentodaki son konuşmasını 2021’de yaşanan Pike River maden faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Müslüman toplumunun üyeleri, eski başbakanlar ve Ardern’in ailesi ve eski çalışanları izledi. Veda konuşmasına iklim değişikliğine odaklanarak başlayan Ardern, iklim değişikliğinin, modern siyasetin “belirleyici” bir gündemi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Ardern'in kızı Neve, konuşma esnasında annesine ve eski Başbakan Yardımcısı Grant Robertson’a el salladı.

28 yaşında siyasete giren biri olarak bir çocuğunun olacağını asla düşünmediğini belirten Ardern, “İşçi Partisinin lideri olduğumda uzun süre devam eden başarısız tüp bebek denemeleri yaşadım” dedi.

BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETMİŞTİ

Ardern, 19 Ocak’ta televizyonda yaptığı açıklamayla başbakanlıktan istifasını duyurmuş ve 14 Ekim’de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti.

Ardern, Ekim 2017’de 37 yaşında başbakan seçildiğinde “dünyanın en genç kadın başbakanı” unvanını almıştı. Eski Başbakan, parlamentodan ayrıldıktan sonra “Christchurch Çağrısı” için özel elçi olarak gönüllü faaliyetlerine devam edecek.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 15 Mart 2019’da cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı. (AA)

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