Esrarlı kek faciası: 90 ilkokul öğrencisi zehirlendi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 90 ilkokul öğrencisi, bir sokak satıcısından aldıkları esrarlı keki yemelerinin ardından rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 90 ilkokul öğrencisi, yedikleri esrarlı kekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Gauteng Eyaleti Eğitim Departmanı Sözcüsü Steve Mabona, yaptığı açıklamada, Soshanguve’deki Pulamadibogo İlkokulu’ndaki 90 öğrencide, bir sokak satıcısından aldıkları kekleri yedikten sonra mide bulantısı, mide ağrısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri görüldüğünü ifade etti.
Mabona, öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerin tuhaf davranışlarına şahit olduktan sonra acil servisleri aradıklarını söyledi.
Öğrencilerin çeşitli hastanelerde gözetim altına alındığını dile getiren Mabona, öğrencilerin yedikleri keklerde esrar bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.
Mabona, polisin sokak satıcısının kimliğini tespit ettiğini ve konuya ilişkin soruşturma başlattığını kaydetti. (AA)