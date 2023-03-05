Estonya’daki genel seçimlere “Ukrayna” damga vurdu

Baltık ülkesi Estonya'da yapılan genel seçimlerde mevcut hükümetin Ukrayna'daki savaşa ilişkin destekleyici tutumu ve ülkedeki yüksek enflasyon, kampanya sürecinde ana gündem oldu.

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9 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, 900 binden fazla seçmenin bulunduğu ülkenin 101 sandalyeli parlamentosunun üyeleri belirlenecek.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ulusal güvenlik ve başta hayat pahalılığı olmak üzere sosyo-ekonomik sorunlar seçim kampanyalarının ana temaları oldu.

Başbakan Kaja Kallas liderliğindeki merkez sağ Reform Partisi, savaş sırasında Avrupa’da Ukrayna’nın en açık sözlü destekçisi olarak tanındı.

Moskova’ya yaptırım uygulamaya yönelik uluslararası çağrılarıyla bilinen Kallas, ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturmak istiyor.

Anketler, 2021’de başbakanlık koltuğuna oturan 45 yaşındaki Kallas’ın partisinin seçimlerde en çok oyu almasını öngördü.

Ancak 2019’daki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 18’ini alarak en büyük üçüncü parti olarak ülke siyasetinin ana akımına giren aşırı sağ popülist EKRE partisi seçim kampanyasında Kallas’a meydan okudu.

EKRE lideri Martin Helme, Kallas’ı Ukrayna’ya silah vererek Estonya’nın savunmasını zayıflatmakla suçladı ve ülkede yüzde 19’lara varan yüksek enflasyondan mevcut hükümeti sorumlu tuttu.

1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra NATO ve Avrupa Birliğine katılan 1,3 milyon nüfuslu ülkedeki mevcut hükümet, Kallas’ın yanı sıra muhafazakar Anavatan Partisi ve Sosyal Demokratlarla kuruldu.

Seçimlerin kesin olmayan sonuçlarının yarın erken saatlerde açıklanması bekleniyor. (AA)

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