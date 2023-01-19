Estonya’dan Ukrayna’ya rekor yardım

Estonya, değeri 113 milyon euro olan şimdiye kadarki en büyük ağır silah yardımını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Estonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya 113 milyon avro değerinde tanksavarlar ve çeşitli mühimmat gönderilecek.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu, Ukrayna’ya yaptığımız toplam askeri yardımın gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 1’ini aşmasına neden oluyor” ifadesini kullandı.

Kallas, savaşın bitmesini istediklerini belirterek, “Rusya savaşı sürdürmek istediğinin açık sinyallerini veriyor. İnsan gücü ve teknolojideki kayıplara rağmen, Rusya’nın depolarında hala savaşa girmeye hazır binlerce tank, zırhlı araç ve top bulunuyor. Bu nedenle tüm transatlantik topluluğu Ukrayna’nın zaferini garanti altına almak için daha fazlasını yapmalı ve daha büyük ölçekte ve hızda askeri yardım sağlamalıdır. Stoklarımıza bir göz atalım ve sektörümüzün daha çok, daha hızlı üretmesini sağlayalım” değerlendirmesinde bulundu.

Rus saldırganlığının herkes için bir bedeli olduğunun altını çizen Kallas, “Bu bedeli biz avro olarak ödüyoruz ama Ukrayna insan hayatıyla ödüyor. Saldırganlık işe yararsa bu bedel tüm dünya için çok daha yüksek olacaktır.” görüşünü aktardı. (AA)

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