Facebook’ta kralı eleştiren adama 5 yıl hapis cezası

Faslı bir internet kullanıcısının, kralı, ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi konusunda Facebook'ta eleştirdiği için beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Avukat El Hassan Essouni çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail ile normalleşmeyi “krala eleştiri olarak yorumlanabilecek bir şekilde” kınayan paylaşımları nedeniyle 48 yaşındaki Said Boukioud’un pazartesi günü hapse atıldığını söyleyerek temyize gittiğini açıkladı.



Ülke anayasasına göre dış ilişkiler, hükümdar Kral VI. Muhammed’in ayrıcalığında yer alıyor. Fas ve İsrail, ABD destekli Abraham Anlaşmaları’nın bir parçası olarak Aralık 2020’de ilişkilerini normalleştirdi.

Avukat ise mahkemenin kararını “sert ve anlaşılmaz” olarak yorumladı. Müvekkilinin İsrail ile bağları reddettiğini ifade etmesine rağmen, bunu yaparken kralı gücendirmek gibi bir niyeti olmadığını da sözlerine ekledi.

Facebook’taki gönderiler, Boukioud’un Katar’da yaşadığı ve çalıştığı 2020’nin sonlarına ait. Avukat, Fas’ta yargılandığını öğrendiğinde paylaşımları sildiğini ve hesabını kapattığını belirtti.

Boukioud, monarşiyi baltalayan herkes için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngören ceza yasasının 267-5 maddesi uyarınca mahkum edildi. Ancak bir suçun elektronik araçlar da dahil olmak üzere alenen işlenmesi halinde bu ceza beş yıla kadar artırılabilecek.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ KARŞI ÇIKTI

İnsan hakları aktivistleri, yasanın ifade özgürlüğünü engellediğini ve yasanın ifadesinin monarşiye yönelik “neyin bir saldırı teşkil edebileceğini tam olarak belirtmediğini” söylüyor.

Fas ve İsrail ilişkileri normalleştirdiğinden beri güvenlik, ticaret ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artırdı.

Ancak tüm Faslılar bunu desteklemiyor, özellikle de geçen yıl aralık ayında başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun iktidara gelmesinden bu yana birçok Faslı da Filistin yanlısı görüşlere sahip.

Kral, 1999’da tahta çıkışının yıldönümü münasebetiyle cumartesi günü yaptığı konuşmada, “Fas’ın adil Filistin davasına ve Filistin halkının meşru haklarına destek konusundaki sarsılmaz duruşunu” yineledi.

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