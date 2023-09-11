Fas depreminde can kaybı artıyor

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 497'ye yükseldi, kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarmak için zamanla yarışı sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Fas’taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497’ye, yaralıların sayısı 2 bin 476’ya yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı, cuma gecesi merkez üssü Marakeş’in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Kurtarma ekiplerinin özellikle büyük yıkımın yaşandığı ücra dağlık bölgelere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Deprem başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. Turistik Marakeş kentinde UNESCO Dünya Mirası listesindeki bazı tarihi yapılar büyük hasar almıştı. (AJANSLAR)