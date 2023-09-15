Fas’ın depremzedelere yapacağı yardımın miktarı belli oldu

8 Eylül'de deprem felaketi yaşayan Fas'ta depremzedelere yapılacak para yardımının detayları da belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Fas Kralı 6. Muhammed, yaptığı açıklamada ülkede geçen hafta meydana gelen depremden etkilenenlere yapılacak yardımların detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamada, evleri tamamen yıkılanlara yaklaşık 13 bin 600 dolar ödeneceği belirtilirken evleri kısmen yıkılan ve hasar görenlere ise 80 bin dirhem (yaklaşık 8 bin dolar) ödeneceği belirtildi.

Depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) ödeneceği kaydedilirken depremin hissedildiği 5 bölgede yaklaşık 50 bin binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirtildi.

BİNLERCE İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede 8 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 2946 insan yaşamını yitirmiş ve 5674 insan da yaralanmıştı.

Deprem 1960’tan beri en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçerken 1900’den beri yaşanan en kuvvetli deprem olarak değerlendirilmişti.

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